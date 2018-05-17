Biga’da arı kovanı ve bal çıtası yapım kursu

Törene; İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Hikmet Cevher, Biga Bal Üreticileri Birliği Başkanı Ali Kurt, Okul Müdürü Hayri Ulutaş, Okul Müdür Yardımcısı ve Mobilya Dekorasyon bölüm öğretmeni Erdinç Sunar, Makine Bölümü öğretmeni Fatih Zebek ve kursiyerler katıldı.

Makine Bölümü öğretmeni Fatih Zebek burada yaptığı açıklamada; " 224 saatlik, 7 modülden oluşan arı kovanı ve bal çıtası yapım kursu 9 kursiyer ile tamamlandı. Öncelikle teorik bilgilerin ardından kovan yapımında kullanılan ağaçların yapısı anlatıldı. İş güvenliğine uygun şekilde nasıl çalışılacağı hakkında bilgiler verildi. Kurs süresince 2 metreküp ağaç işledik. 50 civarında kovan üretimi yaptık. Talep geldiği takdirde kurs vermeye devam edeceğiz" dedi.

Biga Bal Üreticileri Birliği Başkanı Ali Kurt ise birliğe bağlı 150 kayıtlı arıcının bulunduğunu, 10 bin koloni arı sayısına ulaştıklarını söyledi. Yıllık 90 ton bal üretildiğini vurgulayan Kurt kovana ihtiyaç bulunduğunu kaydetti.