Biga’da Atatürk Fen Lisesi tanıtıldı

Okulun toplantı salonunda düzenlenen programa öğretmenler, öğrenci ve veliler katıldı. Lisenin 2015 yılında açıldığını hatırlatan Okul Müdürü Faruk Girgin, "2016 yılında Biga Atatürk Anadolu Lisesi ile birleştirilerek bu yıl üçüncü dönem öğrenci alacak. Okulun birleşmesi ile beraber Atatürk Anadolu Lisesi kadrosu da Atatürk Fen Lisesi’ne geçtiğinden okulumuzda şu anda öğretmen eksiği bulunmamaktadır. Bu da yeni açılan fen liselerine göre okulumuz için önemli bir avantaj sağlamaktadır ki bu kadronun geçmişte ne kadar önemli başarılara imza attığı bilinmektedir. Şu anda okulumuzda 5 idareci, 44 kadrolu öğretmen, 3 kadrolu hizmetli, 1 memur bulunmaktadır. Ayrıca İÇDAŞ tarafından yeni bir okul binası yapılmaktadır. Muhtemelen 2017-2018 eğitim öğretim yılında yeni binamıza taşınılacak. Yeni bina ile birlikte fiziki anlamda Çanakkale’nin hatta Türkiye’nin en iyi okulu haline geleceğiz. Okulumuz hem başarılı öğretmen kadrosu hem de fiziki imkanlarıyla öğrencilerini geleceğe en iyi şekilde hazırlamaya taliptir" dedi.