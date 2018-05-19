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19 Mayıs 2018 13:06

Biga’da Atatürk konulu resim sergisi

Biga Atatürk Fen Lisesi öğrencilerinin hazırladığı "Atatürk ve ünlü ressamların röprodüksiyonları" konulu resim sergisi Biga Atatürk Kültür Merkezinde sergilendi.

Biga’da Atatürk konulu resim sergisi

19 Mayıs 2018 13:06


Sergi açılışına; Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Okul Müdürü Faruk Girgin, Şube Müdürleri, Okul Müdürleri ve öğrenciler katıldı.


Danışman öğretmen Özlem Öztürk açılışta yaptığı konuşmasında, sergide 13 ressamın eserlerinin sergilendiğini belirterek, " Atatürk Fen Lisesi öğrencileri yıl içerisinde birçok başarıya imza atmış öğrenciler. Onların tiyatro, müzik ve resim gibi sanatın birçok dalında yetişmeleri için elimizden gelini yapmaya çalıştık" dedi.


Serginin 5 gün süre ile açık kalacağını duyurdu.




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