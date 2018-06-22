Biga’da başarılı matematikçiler ödüllendirildi

Biga Ortaokulu öğrencileri Ece Nur Şahin ve Sıla Varlık ile Çiçeklidede Özel İdare Ortaokulu öğrencisi Ali Özdoğan Milli Eğitim Müdürlüğünce plaketle ödüllendirildi. Balıkkaya Tepe tesislerinde düzenlenen ödül törenine, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Biga Ortaokulu Müdürü Musa Çetin, Çiçeklidede Özel İdare Ortaokulu Müdürü İlyas Şen, öğrenciler ve veliler katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, "Matematik olimpiyatları yarışması 4 bin öğrencinin katılımı ile başladı. Önce okullarında not ortalamalarına göre bu sınava girmeye hak kazanan 5’er öğrenci seçildi. Mart ayı içerisinde yapılan sınavda 581 öğrenci içerisinden yüzde beşlik dilimine giren 13 öğrenci tespit edildi. Biga’da bu öğrencilerimiz 2 Mayıs’ta final sınavına girdiler. Bu sınavda da ilk üçe giren öğrencilerimizi kutluyoruz. Dertlenildiğinde çocuklarımız ile ilgili olumlu sonuçlar alabiliyoruz. Eğer bir insanın derdi varsa hedefi oluyor, hedefi varsa sonuca gidebiliyor. Her zaman bir hedef koymalıyız. Biga bu anlamda çok emin adımlarla yürüyor. Eğitimde marka değeri olan bir ilçe. Emeği geçenleri kutluyorum. Öğrencilerimize de başarıların devamını diliyorum" dedi.

Bilen, öğrencileri ödüllendirdi.