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19 Haziran 2017 20:29

Biga’da çalınan hayvanlar otlatılırken bulundu

Çanakkale’nin Biga ilçesinde çalınan 48 adet küçükbaş hayvan, jandarmanın titiz çalışmaları sonucu Balıkesir’in Altıeylül ilçesi Dereköy köyünde merada otlatılırken bulundu.

Biga’da çalınan hayvanlar otlatılırken bulundu

19 Haziran 2017 20:29


Edinilen bilgiye göre, Çanakkale’nin Biga ilçesi Kozçeşme köyünde yaşayan Ali Osman Tozan’a ait 48 küçükbaş hayvan 3 gün önce ağıldan çalındı. Tozan’ın şikayeti üzerine çalışma başlatan Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayvanların İ.T. tarafından çalındığını tespit etti. Şüpheli İ.T., Biga ilçesi Güvemalan köyü bölgesinde yakalandı. Sorgusunda hayvanları Balıkesir-Edremit karayolunda Balıkesir iline yakın bir bölgeye bıraktıklarını itiraf eden İ.T.’nin ifadesi üzerine hayvanların indirildiği bölgenin Balıkesir’in Altıeylül ilçesi Dereköy köyünde ağılı bulunan ve geçmişte de hırsızlık malı hayvanları satın alan A.B. isimli şahsın ağılına yakın olduğu belirlendi. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Dereköy köyünde A.B.’nin ağılında arama yapan jandarma ekipleri çalınan hayvanları bulamadı. Ancak önceden tanıdıkları çobanın ağılda bulunmadığını fark eden jandarma ekipleri, A.B.’nin şüpheli hareketleri ve sürekli araziyi gözetlemesi üzerine hayvanların arazide olabileceğini değerlendirdi. Jandarma, arazide yapılan arama sonucunda şüphelinin çobanı tarafından otlatılan 48 küçükbaş hayvanı buldu. Hayvanları kendisine teslim edilen Ali Osman Tozan, "Allah razı olsun hepinizden" diyerek jandarmaya teşekkür etti. Şüpheliler A.B. ve İ.T. ise gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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