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24 Mayıs 2018 16:51

Biga’da ‘Çanakkale’de düğün var’ oyunu sahnelendi

Çanakkale’nin Biga ilçesinde Osmangazi İlkokulu öğrencileri ‘Çanakkale’de düğün var’ isimli tiyatro oyununu sahneledi.

Biga’da ‘Çanakkale’de düğün var’ oyunu sahnelendi

24 Mayıs 2018 16:51


Biga’da Osmangazi İlkokulu öğrencileri ‘Çanakkale’de düğün var’ isimli tiyatro oyununu sahneledi. Atatürk Kültür Merkezinde sahnelen oyunu 3 seans halinde 2 bin 500 öğrenci izledi. Elde edilen gelir ile okulun ihtiyaçlarının karşılanacağını ifade eden Okul Müdürü İsmail Atasoy, "Sınıf öğretmenlerimiz Adalet Akkuş ve Nazlı Solak gözetiminde öğrencilerimizin üç aylık bir çalışması sahnelendi" dedi.


Oyunun sonunda İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ebru Boladan Kaya, öğretmenlere plaketlerini takdim etti.




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