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Biga'da çocukların sağlığı için kırtasiyeleri denetlediler

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2018-2019 Eğitim Öğretim dönemi öncesi ilçedeki kırtasiyeleri denetledi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2018-2019 Eğitim Öğretim dönemi öncesi ilçedeki kırtasiyeleri denetledi. Denetimlerde okul malzemeleri incelenerek kırtasiyecilere çeşitli uyarılarda bulunuldu.


Vatandaşı bilinçlendirmek ve çocuk sağlığını tehdit eden ürünleri belirlemek amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde ekipler, oku kırtasiye malzemeleri, çocukların oynayacağı ve temas edeceği bazı ürünleri inceledi. Yapılan denetimlerde satılan malzemelerin Türk Standartları Enstitüsü (TSE) güvenlik standartlarına uygunluğu, ürünlerde CE işareti bulunması, belirtilen yaş ortalamalarına uygun olup olmadığı, ürünün üretildiği yerin yazması, ağır metal testlerinden geçtiğini gösteren 71-3 işaretine uygun olup olmadığına bakıldı.

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