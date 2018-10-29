Biga'da Cumhuriyet Balosu

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Atatürkçü Düşünce Derneği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını görkemli bir baloyla kutladı.

Cumhuriyetin ilanının 95.yıl dönümü nedeniyle düzenlenen gece Türk bayrakları ile donatılan Köşdere aktivite merkezinde gerçekleştirildi. Cumhuriyet coşkusunun yoğun bir şekilde yaşandığı baloya, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Biga Kent Konseyi Başkanı Sedat Şahin, Biga CHP Kadın Kolları Başkanı Melek Şahin ve ADD üyeleri katıldı. Atatürkçü Düşünce Derneği(ADD)Başkanı Osman Öztürk açılış konuşmasında, Atatürkçü Düşünce Derneğinin örgütlü mücadelenin ülkemizde en büyük kalelerinden biri olduğunu söyledi. Örgütlü mücadelenin önemine değinen Öztürk, "İnandığımız tüm değerler uğruna siyasi partilerde, sendikalarda, derneklerde, sportif kulüplerde örgütlü mücadeleye destek olmak, katılmak en büyük vatandaşlık görevimizdir. Cumhuriyetimizin hiç bir çağdaş kazanımını kaybetmeyiz. Atatürk'ün devrim ve ilkelerini unutmaz, unutulmaması için mücadele ederiz. Bizler bu yüzden Atatürkçü Düşünce Derneği çatısı altında mücadele ediyoruz" diye konuştu. Gecede, Biga Belediyesi Arjantin tango eğitmeni 2014 Arjantin tango ikincisi 2014 Avrupa şampiyonu eğitmen Onurhan Ateşli ve partneri Çağla Çinli gösterilerini sundu. Daha sonra Hakan Çelik ve ekibi harmandalı oynadı. Atatürk´ün sevdiği şarkılar seslendirdi.