Biga'da Cumhuriyet Bayramı coşku ile kutlandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, İlyas Bayram Stadında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95'ncü yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Tören, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Törende, Biga Kaymakamı Mustafa Can ve Biga Belediye Başkanı İsmail Işık öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Biga Kaymakamı Mustafa Can, " Geçmişimizden aldığımız güç ile ezelden ebede büyük umutlar ve emin adımlarla birlik ve beraberlik içerisinde yürürken geleceğimizin teminatı dirilişin sembolü Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95. yılını kutlamanın gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu anlamlı günde öncelikle binlerce yıllık şanlı tarihimiz boyunca her dem yeniden doğuşları ve şanlı yürüyüşlere imza atmış olan başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları olmak üzere Şanlı ecdadımıza kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi kahraman gazilerimizi rahmet minnet ve Şükran'la yad ediyor, aziz milletimizin Bigalı hemşerilerimin yarınımız umudumuz sevgili çocuklarımızın ve gençlerimizin Cumhuriyet Bayramını içtenlikle kutluyorum. Cumhuriyetimiz 29 Ekim 1923 tarihinde yani bundan 95 yıl önce bugün ‘Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' idare usulü halkın mukadderatını geleceğini bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına dayanır. ‘Türkiye devletinin hükümet şekli cumhuriyettir' ifadeleri ile ilan edilmiştir. O günden bu güne cumhuriyetimiz aziz milletimizin tabiatına ve geleneklerine en uygun yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan erdemli faziletli insanlar yetiştiren yeni ve sağlam esasları ile Türk milletini istiklal yolunda hızla ilerleten halkın gelişimini ve yükselişini sağlayan birlik ve beraberlikten bağımsızlık ve hürriyetten asla taviz vermeyen çağdaş dünyada hak ettiği onurlu kararlılığını tüm dünyayı gösteren çağdaş bir yönetim şekli olmuştur. Tarih açık bir şekilde gösterilmiştir ki büyük Türk milletinin bekasının ve çağdaş dünyada hak ettiği yeri almasının yegane biçimi cumhuriyettir. Yaşadığımız sıkıntılı günlerden sonra kanla, irfanla, kurduğumuz Cumhuriyet sayesindedir ki bugün haklı olarak büyük bir millet ve devlet olmanın gururunu yaşıyoruz. Büyük bir medeniyetin mirası olan devletimizin kurulduğu günden bu yana hızla büyümüş ve özellikle son yıllarda kimsenin hayal daha edemeyeceği dev projeleri hayata geçirmiş, devletimiz ve milletimiz işbirliği içinde dünyanın en güçlü ekonomisine ve ordusuna sahip ülkeler arasına girmeyi başarmıştır. Elbette ki ulaşmamız gereken daha nice hedef yapmamız gereken daha nice büyük işler vardır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları olmak üzere Şanlı tarihimizin ölümsüz sembolleri olan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet minnet ve şükran duyguları ile anıyorum” diye konuştu.

Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu. Öğrencilerinin halk oyunları gösterisinin ardından ödül törenine geçildi. Okullar arası düzenlenen şiir, kompozisyon, resim ve bayrak yarışında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Tören geçişi ile tören sona erdi.