Biga'da Cumhuriyet yürüyüşü yapıldı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yürüyüş yapıldı.

Biga Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet yürüyüşü, Diyarbakırlı Ekrem Ergün İlkokulu önünden başlayarak İstiklal Caddesi, Çan Caddesi ve Muammer Aksoy Caddesi güzergahında yapıldı. Kapalı çarşı önünde son bulan yürüyüş sonrasında Saygı Duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve andımız okundu. Cumhuriyet yürüyüşüne, Belediye Başkanı İsmail Işık ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Başkan Işık burada yaptığı konuşmasında, "Genç arkadaşımız andımızı okudu. Gençlerimiz son beş altı yıldır andımızı okumadıkları için tam anlamı ile gerçekleştiremedi. Andımızda tekrar geriye geldi. Türkiye Cumhuriyetini bizi biz yapan değerleri hiç kimse değerinden düşüremez. Onlar biz var olduğumuz sürece Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece İstiklal Marşı'da, andımızda, şanlı bayrağımızda göklerde dalgalanacaktır. Biga'mızın bu birlik beraberliğini, coşkusunu görmek bizimde bu kente olan aşkımızı bir kat daha arttırıyor" ifadelerini kullandı.