Biga’da dev altyapı çalışması başladı

Kalafat yolu üzerinde başlayan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yaklaşık 17 milyon liraya ihale edilen kanalizasyon ve yağmur suyu hattının tamamlanmasıyla temel altyapı sorunları ortadan kalkacak. Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "Biga’mızın temel altyapı sorunlarını çözmek için kolları sıvadık. 60 kilometrelik kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışmamız Temmuz ayı içinde başladı. Kredi anlaşması yaptığımız Japon Bankası temsilcilerinin de katılımıyla Eylül ayı sonunda bir tanıtım toplantısı yapmayı planlıyoruz. Çalışmalarımızı planlarken altyapı ve üstyapıyı birlikte programlıyoruz. Bu nedenle bizim için görünen üstyapı çalışmaları kadar altyapı çalışmalarımız da çok önemli. Yollarımızı, parklarımızı altyapılarıyla birlikte planlayıp, zamandan ve bütçeden tasarruf yaparak çalışıyoruz. Tüm hemşehrilerime açıkça ifade etmek istiyorum: Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bizi takip etsinler. Yaşanacak şehir Biga’yı hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.