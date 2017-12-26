Biga’da domates üreticileri bilgilendirildi

Bu kapsamda çiftçileri bilgilendirmek amacı ile Gümüşçay ’da bulunan fabrikada toplantı düzenlendi.

Toplantıya, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Demko Demirci Konservecilik Şirketi Müdürü Mehmet Gerçek, Denizbank Biga Şubesi Müdürü Onur Deniz Yıldız, Banka Yöneticileri, Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı,Biga Ziraat Odası Genel Sekreteri Arif Ödül ve çiftçiler katıldı.

Toplantıda konuşan Demko Demirci Konservecilik Şirketi Müdürü Mehmet Gerçek, Biga bölgesinin domates ürünü için elverişli bir bölge olduğuna işaret etti. Gerçek, "Domates ürününü bölgemizde nasıl çoğaltabiliriz konusunda fikir alış verişi yapmak amacı ile bir araya geldik. Karacabey’den domates olmaktan memnun değiliz. Fabrika, bu bölgenin fabrikası. Karacabey’de domatesin kilogramını 200 kuruştan almak yerine bölgemizden 250 kuruşa almayı tercih ediyoruz. Böylece nakliyeye parası vermeyeceğiz. Domateste fire vermeyeceğiz bir de ilçe ekonomisine katkı sağlamış olacağız" dedi.

Denizbank Biga Şubesi Müdürü Onur Deniz Yıldız ise kırsala en yaygın özel banka olan Denizbank’ın çiftçilerine ulaşmak ve finansmanını sağlamak amacı ile domates üretimi, ekimi ve süreci ile ilgili bilgilendirme yaptı. Yıldız, çiftçilerin ne kadar alanda üretim yapacaklarını, kimler tarafından yapılacağının belirlendiği takdirde üreticilere eylül ayında ödeme yapılacağını kaydetti.