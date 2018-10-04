Biga'da, ‘Dünya Yürüyüş Günü' etkinliği

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüşe Sağlık Grup Vekili Dr. Fulya Kahraman, doktorlar, hemşireler ve öğrenciler katıldı. Şehir parkında sona eren yürüyüşte konuşan Sağlık Grup Vekili Dr. Fulya Kahraman günümüzde hareketsiz yaşamın modern toplum için en önemli halk sağlığı problemi olduğunu söyledi. Kahraman, "Fiziksel hareketsizlik, toplumda obezite başta olmak üzere kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, osteoporoz gibi kronik hastalıkların görülme sıklığını arttıran en önemli nedenlerden biridir. Toplumun büyük bir çoğunluğunda fiziksel aktivite, ‘spor' kelimesi ile eşanlamlı olarak algılanmaktadır. Oysa fiziksel aktivite, günlük yaşam içinde kas ve eklemlerin kullanılarak enerji harcaması ile gerçekleşen, kalp ve solunum hızını artıran ve farklı şiddetlerde yorgunlukla sonuçlanan aktiviteler olarak tanımlanmaktadır. Oyun ve gün içinde yapılan çeşitli aktiviteler fiziksel aktivite olarak kabul edilmektedir. Fiziksel aktivitenin sağlığın koruyucu ve geliştirici etkisinin görülebilmesi için günlük aktivitelerin yanı sıra yetişkin yaş grubunda haftanın 5 (beş) günü en az 30 dakika; 5-17 yaş grubu için ise günde en az 60 dakika orta şiddette fiziksel aktivite yapılmalıdır. (Orta şiddette fiziksel aktivite, solunum veya kalp atış hızında küçük artışlara neden olan orta düzeyde fiziksel efor gerektiren fiziksel aktivitedir" dedi.