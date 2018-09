Biga'da eğitim öğretim yılı başladı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 2018-2019 eğitim öğretim yılında 13 bin 461 öğrenci ders başı yaptı.

Biga´da Tevfik Emin Başarır İlkokulunda düzenlenen İlköğretim Haftası kutlamaları, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Kaymakam Mustafa Can, Biga´da 60 eğitim öğretim kurumunda 13 bin 461 öğrenci ve bin 45 öğretmen ile eğitime başlandığını söyledi. Kaymakam Can, "Öğrencilerimizin özellikle milli ve manevi konularda yetişmiş, kendini bilimde, sanatta, kültürde ve sporda iyi yetiştirmiş vatandaş olarak vatanımıza milletimize hayırlı birer evlat olmalarını diliyorum. Velilerimizden özellikle çocuklarımızı okul saatleri dışında takip etmelerini istiyorum. Bizler tüm okullarımızda birer polis ve jandarma görevlendirdik. Her hangi bir sorun yaşanmaması için okul dışında da anne ve baba olarak çocuklarımızı takip etmek durumundayız. Biga olarak şanslı bir ilçeyiz. Türkiye ortalamasının altında 714 dersliğimizde sınıflarımızda 19 öğrenci ile eğitim veriyoruz " diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler şiirler okudu, folklor gösterileri sunuldu. Törene, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, AK Parti Biga İlçe başkanı Ahmet Şahin, şube müdürleri, okul müdürleri, daire amirleri ve veliler katıldı.