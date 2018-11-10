Biga'da Eko Okul Programı başladı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Tevfik Emin Başarır İlkokulu, Eko Okul Programı başlattı.

Tevfik Emin Başarır İlkokulu Müdürü Bayram Ali Dur, Proje Koordinatörü Sevil Ercan, Eko okul komite üyesi Adnan Özden, öğrenciler ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen ile Kaymakam Mustafa Can´ı makamında ziyaret etti.

Proje Koordinatörü Sevil Ercan, “Eko-Okullar Programı okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan programdır. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. Program, çevre için yapılan bütünsel bir okul faaliyetini kapsar. Eko-Okullar Programı okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program sunmasının yanı sıra, program dahilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü vermesi nedeni ile aynı zamanda bir ödül planı olma özelliğini de taşır. Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir” dedi.

Daha sonra Kaymakam Mustafa Can öğrencilere çevreye karşı duyarlılıklarından dolayı satranç takımı hediye etti.