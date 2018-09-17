Biga'da el emeği ürünler Şehir Parkı'nda sergide

Çanakkale'nin Biga ilçesinin kurtuluşunun 96'ncı yıldönümü ve Biga Kültür ve Sanat Etkinlikleri coşkulu kutlamalar, yarışmalar, konserler ve sergilerle devam ediyor.

Kutlamalar kapsamında Biga Şehir Parkı'nda kurulan stantlar da Bigalılar tarafından ilgi görüyor. Stantlarda workshoplar, atölye çalışmaları ve el emeği ürünlerin sergisi yer alıyor. Sergilenen ürünler Atatürk Kültür Merkezi kursiyerlerince üretilen el emeği ürünlerden oluşuyor. Bigalı kadınların el emeği ürünlerinin sergilendiği stantlar 2 gün daha ziyaretçilere açık olacak. Atatürk Kültür Merkezi, kısa sürede 4 bine yakın kursiyerin yer aldığı Güney Marmara'nın en büyük kültür ve sanat üretim merkezi haline geldi. Marmara Belediyeler Birliği tarafından da ödüllendirilen Atatürk Kültür Merkezi özellikle kadın ve çocukların ağırlıkta olduğu kursiyerlerin ilgi odağı oldu. Stantları ziyaret eden Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "Biga'mızın kurtuluşunun 96'ncı yıldönümü ve Biga Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında Şehir Parkı'nda atölye çalışmaları, workshoplar ve sergilerin yer aldığı stantlar ziyaretçilerini bekliyor. Stantlarda Biga Atatürk Kültür Merkezi'nde kursiyerlerimizin üretimi olan el emeği ürünler sergileniyor. Başlangıçta Atatürk Kültür Merkezi ile ilgili 'Kimsenin uğramadığı boş bir bina' eleştirileri yapılmıştı. Bizler için de bu merkezin doldurulması, üretim alanı olması ve Bigalıların bu merkeze sahip çıkması konuları önceliklerimiz dahilindeydi. Elbette bir anda her şey mükemmel olmuyor. Ancak Bigalılar kısa sürede bu güzel merkeze sahip çıktılar. Üreten bir kültür ve sanat merkezi ortaya çıkardılar. Atatürk Kültür Merkezi'nin üreten ve yaşayan bir merkez olmasına katkı veren tüm Bigalılara teşekkür ediyorum. Bu ilgiyi karşılıksız bırakmayacağız. Belediye Ticaret Merkezi üstünde bir sanat galerisi ve sergi alanı olmak üzere güzel bir alan inşa ediyoruz. Daha sonrası için de her mahallede bu merkezlerin artmasını içine alan çalışmalar planlıyoruz. Ben tüm Bigalıları bu el emeği ürünleri görmeye davet ediyorum" dedi.

Biga Belediyesi'nin kutlama etkinlikleri kapsamında Şehir Parkı Amfi Tiyatro'da çocuk oyunları gerçekleşiyor. Çocuk oyunları 2 gün daha devam edecek. Maskotlar, palyaçolar, müzikli eğlenceler çocukları bekliyor.