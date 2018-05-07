Biga’da el emeği ürünler sergide

Ekim ayında başlayan Cumhuriyet Bilgi Evi, Ada Bilgi Evi, Şirintepe Bilgi Evi dikiş kursları ürünleri ile Kasım ayında Alişdede Bilgi Evi’nde başlayan keçe ve punch nakışı kursu ve Çavuşköy’de gerçekleşene dikiş nakış kursu kursiyerlerinin hazırladıkları serginin açılışını Biga Belediye Başkanı İsmail Işık ile Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman gerçekleştirdi. Bilgi evi kursiyerlerinin hazırladığı sergide yaklaşık 670 parça ürün sergilendi. Sergide piyasa değeri 60 lira olmasına rağmen 4 liraya mal edilen elbiseler ilk günden ilgi gördü. Açılışta konuşan Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "El emeği göz nuru ürünlerinizle oluşturduğunuz bu sergi için teşekkür ediyorum. Bilgi evlerimizle ile atölye çalışmalarında kadınlarımızın ağırlıkta olduğu kursiyerlerimizin ürettiği el emeği göz nuru ürünleri değerlendirebilmeniz için kapalı pazaryerinde sizler için yer açacağız. Kadınlarımızın ev ekonomilerine katkı sağlayabilecekleri bir çalışma olacak bu" dedi.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ise, "Biga’yı uzun süredir yakından takip ediyorum. İsmail Işık başkanım kısa sürede Biga’yı yeniledi ve Biga’da çok güzel işler yaptı. Bugün burada açılan bu sergi için de hepinize başarılar diliyorum" dedi.

Kurdela kesiminin ardından ise Biga Belediye Başkanı İsmail Işık ve Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman kurs eğitmenlerine plaket ve teşekkür belgelerini verdi.