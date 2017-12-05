Biga’da engelli parkuru ile farkındalık

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Biga Belediye Meydanı’nda farkındalık oluşturmak amacıyla engelli parkuru oluşturuldu. Biga Engelliler Derneği’nin de desteklediği etkinliğe katılanların, engelli bireylerle empati kurmalarını kolaylaştırmak hedeflendi.

Etkinlikle ilgili topluluk üyeleri tarafından yapılan açıklamada, "Gerçekleştirdiğimiz engelli parkuru ile halkımıza engelli vatandaşlarımıza karşı farkındalık ve bilinç kazandırmak istedik. Geçtiğimiz Biga Şehir Parkı’nda gerçekleştirmiştik. Bu yıl Belediye Meydanı’ndaydık. Etkinliğimize katılan, destek olan herkese başta Biga Belediye Başkanımız İsmail Işık olmak üzere teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.