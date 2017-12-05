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05 Aralık 2017 12:40

Biga’da engelli parkuru ile farkındalık

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrenci topluluğu olan Toplumsal Uyum ve Barış Topluluğu 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla farklı bir etkinliğe imza attı.

Biga’da engelli parkuru ile farkındalık

05 Aralık 2017 12:40


3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Biga Belediye Meydanı’nda farkındalık oluşturmak amacıyla engelli parkuru oluşturuldu. Biga Engelliler Derneği’nin de desteklediği etkinliğe katılanların, engelli bireylerle empati kurmalarını kolaylaştırmak hedeflendi.


Etkinlikle ilgili topluluk üyeleri tarafından yapılan açıklamada, "Gerçekleştirdiğimiz engelli parkuru ile halkımıza engelli vatandaşlarımıza karşı farkındalık ve bilinç kazandırmak istedik. Geçtiğimiz Biga Şehir Parkı’nda gerçekleştirmiştik. Bu yıl Belediye Meydanı’ndaydık. Etkinliğimize katılan, destek olan herkese başta Biga Belediye Başkanımız İsmail Işık olmak üzere teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.




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