Biga'da Eşref Temiz'in anısına köşe hazırlandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Eşref Temiz'in anısına köşe hazırlandı.

Biga Bosna Hersek Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ergün Erkap, “Geçtiğimiz Ağustos ayında hayatını kaybeden ve 14 yaşımdan bu yana ağabeyim olan kıymetli büyüğümüz Eşref Temiz'in anısını canlı tutabilmek için bir araya geldik. Eşref ağabeyimin sadece bu binayla ilgili çalışmalarını kısaca anlatmak istiyorum. Bu bina köyümüzün ilköğretim okulu binasıydı. Köyümüz taşımalı sisteme geçtikten sonra okul kullanılmaz oldu. Köy Muhtarımız Mehmet Türk'ün girişimleriyle 2002 yılında dikim atölyesi olarak kullanıldı. 2-3 yıl kullanımdan sonra 1 yıl boş kaldı. Bu sürede çatıda çökmeye başladı. Kirlilik had safhadaydı.2005 yılında Eşref ağabeyim beni buraya çağırdı. Burayı düzenleyelim dedi. Dernek kurmak için de çalışmalara başlamıştık. 2006 yılında derneğimizi kurduk. Buranın çatısını onardık. Binanın çerçevelerini, asma tavanını restore ettik. Okul binası ile ilgili düzenlemeler gerçekleştirdik. Bu noktada dernek kurucularımız Eşref Temiz, Haldun Nalça, Hüseyin Duru, Hasan Yavuz, Ahmet Sokullu, Bülent Sokullu, Sedat Şahin'in destekleriyle bu çalışmaları yaptık. Derneği kurduktan sonra Federasyona da katıldık. 2010 yılına kadar Gençoğlu Pasajı'nda bir işyerini, daha sonra 1 yıl da Eşref ağabeyimin Kadıovası Mevkii'nde bulunan şirket binasını ofis olarak kullandık. Dönemin Biga Kaymakamı, şimdiki Bornova Kaymakamı Fatih Genel'in de destekleriyle bu okul binası köy muhtarlığımız aracılığıyla derneğimize tahsis edildi. 2 Nisan 2017 yılında Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonumuzun Genel Kurulu, derneğimiz ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Eşref ağabeyim de federasyon başkanı seçildi. Aynı gün bu dernek binamızın açılışını gerçekleştirdik. Biga Belediye Başkanımız İsmail Işık'ın da önemli katkıları oldu. Tabelalarımızın yenilenmesi, bahçe düzenlemeleri, Atatürk büstü başta olmak üzere açılışımıza büyük destekleri oldu. Eşref ağabeyim Temiz başkan diye bilinirdi. Biz kendisiyle 14 yaşımdan bu yan tanışıyoruz. Kendisini her zaman örnek almışımdır. Hiçbir dernek faaliyetine ayrı gitmedik. Bosna'ya ilk defa kendisiyle gittim. Soyağacımı onun sayesinde buldum. Eşref ağabeyim Nilüfer Gölü'yle çok ilgiliydi. Şenlikler yapılmasını her zaman çok önemserdi. İlk Nilüfer Gölü Şenliği'ni birlikte hazırlamıştık. Son yaptığımız Nilüfer Gölü Şenliğimize de hasta olmasına rağmen katılmıştı. Eşref ağabeyimin destekleriyle Nilüfer Gölü için 880 metre boru döşedik. Bu yıl da Biga Belediye Başkanımız İsmail Işık'ın destekleriyle göle su verdik. Bu yıl uzun bir aradan sonra bu mevsimde hala Nilüfer çiçekleri vardı. İlk Boşnak Gecemizi birlikte düzenledik. Beyefendi kişiliği, saygılı karakteri, emeğe ve emekçiye saygısı ile çok önemli bir değeri kaybettik. Üzüntülüyüz. Eşref ağabeyimi anlatmaya sayfalar yetmez. Bugün burada bu güzel hizmetlerin, bu anıların geleceğe aktarılması, bu emeklerin herkesçe bilinebilmesi için bir çalışma gerçekleştirdik. Eşref ağabeyi yad etmek için toplandık. Eşref ağabeyimin Biga'mıza ve Boşnak dünyasına hizmetleri asla unutulmayacak” dedi.

Dernek binasında Eşref Temiz adına yapılan köşe açılışına Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Biga Kent Konseyi Başkanı Sedat Şahin, Biga TSO Meclis Başkanı Melih Akyıl, Biga TSO Başkan Yardımcısı Jale Kırbaş, Federasyon Başkan Yardımcısı Cemal Şenel, Karacabey Dernek Başkanı Cengiz Coşkun, Halilbeyli Dernek Başkanı Ömer Eren,Eşref Temiz'in eşi Nilgün Temiz, oğlu Hüseyin Mert Temiz, kızı Özgür Bozoğlu, kardeşi Faruk Temiz'in yanı sıra dernek yöneticileri ile misafirler katıldı.