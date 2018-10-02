Biga'da ev yangını

Çanakkale'nin Biga ilçesinde çıkan yangında bir evde maddi hasar oluştu.

Sakarya Mahallesi Okul sokakta bulunan üç katlı apartmanın birinci katında bulunan Birol Durmuş´a ait evde yangın çıktı. Mutfak kısmında bulunan aspiratörden çıktığı tahmin edilen yangını ev sahibi itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürürken, evin mutfak kısmında maddi hasar oluştu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.