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10 Temmuz 2018 14:01

Biga’da Fatih İlkokulu yıkılıyor

Çanakkale’nin Biga ilçesinde depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Fatih İlkokulunun yıkımına başlandı.

Biga’da Fatih İlkokulu yıkılıyor

10 Temmuz 2018 14:01


24 derslikli yeni okul ile ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen yaptığı açıklamada, Fatih İlkokulunda yapılan deprem riski analizi sonucu hazırlanan raporda zemin etüdünün zayıf çıkması sonucu yıkım kararı verildiğini söyledi. Yıkım ihalesinin temmuz ayı içerisinde tamamlanacağını belirten Bilen, "Bu süreçte Çiçeklidede Özel İdare Ortaokuluna taşınmış bulunmaktayız. 1. sınıfa kayda gelen velilerimiz kayıtlarını yaptırabilirler. 430 öğrenci ve 17 öğretmen ile 2018-2019 eğitim öğretim döneminde Çiçeklidede Özel İdare Ortaokulunda sabahçı ve öğlenci olarak eğitim öğretim vereceğiz" diye konuştu.




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