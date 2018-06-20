Biga’da Galatasaray 21. şampiyonluğunu kutladı

şampiyonluk kutlamaları yürüyüş ile başladı.

Yürüyüşe, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Mutur, Dernek Başkanı Hakan Kar, Yönetim Kurulu üyeleri ve taraftarlar katıldı. Şehir Parkı girişinde düzenlenen şampiyonluk kutlamalarında konuşan Dernek Başkanı Hakan Kar, "Bizlere güzel mutlu günler yaşatan Galatasaray’ımızın oyuncu, teknik ekip ve yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. 2017-2018 yılında tüm rakiplerini geride bırakarak şampiyonluk ipini göğüsleyip camiamıza hediye etmiştir. Bu güzel mutlu günleri yaşadığımız için çok mutluyuz. Galatasaraylılara şampiyonluk coşkumuza ortak olup katıldığınız için şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum" dedi. Kutlamalar, sanatçı Hicran’ın şarkıları ile sona erdi.