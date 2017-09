Biga’da Gaziler Günü kutlandı

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene, Kaymakam Mustafa Can, Belediye Başkanı İsmail Işık, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Ahmet Gelgöz, daire amirleri, gaziler ve öğrenciler katıldı. Atatürk Anıtına çelenklerin konulmasının ardından Jandarma Asteğmen Esat Kılıç törende yaptığı konuşmasında, "Sakarya Meydan Muharebesinin kazanılmasına müteakip, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921 günü mareşallik ve gazi unvanını verilmiş bu vesile ile bugün gaziler günü olarak kutlanmaktadır" dedi. Kılıç : " tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış Türk milleti işgal ve esarete alışık olmayan asil büyük bir millettir. Bu uğurda kendisini çepeçevre sarmış düşmanlarına karşı üç kıtada kılıç sallamış, zaferden zafere atlamış, ecdadını örnek alarak Anadolu’ da, Kore’de, Kıbrıs’ta canlarını hiçe sayarak vatan, millet, bayrak aşkıyla tarihinde bir çok savaşa girerek yüzünün akıyla çıkmıştır. Türk milletinin her ferdi sürdürdüğü hayatın geçmişte edinilen bu tecrübelerin bir sonucu olduğunu bilerek onu bugünlere ulaştıran şehit ve gazilerimizin yazdığı bu büyük destanları övünerek anlatmaktadır. Türk tarihine altın sayfalar yazdıran gazilerimizin, can veren şehitlerimizin hatıralarını yüceltmek, onlara minnet, şükran duygularımızı ifade etmek milletimizin en büyük görevidir" dedi. Program şiirlerin okunması ile son buldu. Daha sonra Dr. Tevfik Başarı Camiinde mevlit okundu.