Biga´da Gaziler Günü kutlandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene Kaymakam Mustafa Can, Belediye Başkanı İsmail Işık, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Ahmet Gelgöz, daire amirleri, gaziler ve öğrenciler katıldı. Atatürk Anıtına çelenklerin konulmanın ardından Personel Asteğmen Ahmet Karagöz törende yaptığı konuşmasında, " Sakarya Meydan Muharebesinin kazanılmasına müteakip, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk´e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921 günü mareşallik ve gazi unvanını verilmiş bu vesile ile bugün gaziler günü olarak kutlanmaktadır" dedi.

Karagöz, "Gazilerimiz, Anadolu'da, Kore'de, Kıbrıs'ta canlarını hiçe sayarak vatan, millet, bayrak aşkı ile tarihinde bir çok savaşa girerek yüzünün akı ile çıkmıştır. Türki milletinin her ferdi sürdürdüğü hayatın geçmişte edinilen bu tecrübelerin sonucu olduğunu bilerek onu bugünlere ulaştıran şehit ve gazilerimizin yazdığı bu büyük destanları övünerek anlatmaktadır. Millet bağımsızlığı vatanın milleti ile bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek maksadıyla vatanımızın her karış toprağına kanlarını akıtan Türk tarihine altın sayfalar yazdıran gazilerimizin, can veren şehitlerimizin hatıralarını yüceltmek, onlara minnet ve şükran duygularımızı ifade etmek milletimizin en büyük görevidir" diye konuştu.

Program şiirlerin okunması ile son buldu. Daha sonra Biga Kaymakamlığı tarafından gazilere kahvaltı verildi. Kurşunlu Camiinde Mevlit okundu.