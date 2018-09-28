Biga'da geleceği renklendirelim projesi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Diyarbakırlı Ekrem Ergün İlkokulu tarafından Let's color the future (geleceği renklendirelim) projesi kapsamında etkinlik düzenledi.

Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe Belçika, İtalya, Bulgaristan ve Makedonya'dan idareci ve eğitimcilerin yanı sıra Okul Müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Okul Müdürü Recep Topal yaptığı konuşmada, " İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün teşvikiyle Belçika'nın koordinatörlüğünde yürütülen proje 24 ay süreli olup 12 ayı tamamlanmıştır. Geleceği reklendirelim adlı proje ile proje ortağı 5 ülke karşılıklı ziyaretlerle ülkelerin eğitim sistemlerini incelemektedir. Bu kapsamda ülkelerin kültürel etkileşimi ve katılımcı ülke insanlarının kaynaşması sağlanmaktadır. 24-28 Eylül tarihleri arasında proje toplantısı için Biga'ya gelen misafir eğitimciler çalışmalarını okulumuzda yaptılar. Okulu ve sınıfları gezerek eğitim sistemi hakkında bilgi aldılar. İlçede incelemelerde bulundular" dedi.

Programda folklar gösterileri, atık materyallerden hazırlanan defile, yöresel kıyafetlerin sunulduğu defile, Türkiye çocukları ay yıldızlı bayrağın altında korusunun gösterileri sunuldu. Program sonunda Okul Müdürü Recep Topal konuklara plaket ve çiçek takdim etti. Belçika Koordinatörü Claude Decleve, "Bu akşam yapılanları gördükten sonra onlara güvenin. Onlar çocuk değiller, bizim gibi büyükler, muhteşemler. Türkiye'ye gelmeden önce ön yargılar vardı. Avrupa ülkelerinde Türkiye farklı yansıtılıyor. Son bir haftadır sizinle yaşadığımız için o kadar memnunum ki Türk insanının misafirperverliğini doyasıya yaşadık" diye konuştu.