Diğer
Kategoriler
25 Haziran 2018 10:49

Biga’da gelecek okulda projesi

Çanakkale’nin Biga ilçesine, Diyarbakırlı Ekrem Ergün İlkokulu tarafından yürütülen ’The Future Is At School’ (Gelecek Okulda) adlı Avrupa Birliği kaynaklı Erasmus+ projesi kapsamında İtalya, İspanya ve Bulgaristan’dan misafir eğitimciler geldi.

Biga’da gelecek okulda projesi

25 Haziran 2018 10:49


Diyarbakırlı Ekrem Ergün İlkokulunda incelemelerde bulunan katılımcılar proje toplantıları öncesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen tarafından makamında ağırlandı. Okul Müdürü Recep Topal 4 gün boyunca misafir kalacak yönetici ve eğitimcilerin dezavantajlı öğrencilerin eğitime entegrasyonu ile devamsızlık oranının düşürülmesi ve başarının artması için karşılıklı etkinlik paylaşımında bulunacaklarını söyledi. Topal, "Pazarcık-Bulgaristan, Cento-İtalya ve Caceres-İspanya’dan sonra dördüncü toplantı Biga’mızda gerçekleşiyor. Sadece eğitim değil kültürel değerlerin de paylaşıldığı Erasmus+ projemiz sayesinde Biga’yı Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde tanıtma fırsatını bulduk. Projenin Türkiye Koordinatörlüğü Diyarbakırlı Ekrem Ergün İlkokulu İngilizce öğretmeni İbrahim Dönmez, yönetim ve idaresini de okul müdürü olarak ben yapmaktayım. Diyarbakırlı Ekrem Ergün İlkokulu aynı anda Avrupa Birliği kaynaklı 2 adet Erasmus+ projesi yöneterek ilçemizin ve ülkemizin eğitimine ve tanıtımına büyük katkı sağlamaktadır" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
28
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç