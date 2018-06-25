Biga’da gelecek okulda projesi

Diyarbakırlı Ekrem Ergün İlkokulunda incelemelerde bulunan katılımcılar proje toplantıları öncesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen tarafından makamında ağırlandı. Okul Müdürü Recep Topal 4 gün boyunca misafir kalacak yönetici ve eğitimcilerin dezavantajlı öğrencilerin eğitime entegrasyonu ile devamsızlık oranının düşürülmesi ve başarının artması için karşılıklı etkinlik paylaşımında bulunacaklarını söyledi. Topal, "Pazarcık-Bulgaristan, Cento-İtalya ve Caceres-İspanya’dan sonra dördüncü toplantı Biga’mızda gerçekleşiyor. Sadece eğitim değil kültürel değerlerin de paylaşıldığı Erasmus+ projemiz sayesinde Biga’yı Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde tanıtma fırsatını bulduk. Projenin Türkiye Koordinatörlüğü Diyarbakırlı Ekrem Ergün İlkokulu İngilizce öğretmeni İbrahim Dönmez, yönetim ve idaresini de okul müdürü olarak ben yapmaktayım. Diyarbakırlı Ekrem Ergün İlkokulu aynı anda Avrupa Birliği kaynaklı 2 adet Erasmus+ projesi yöneterek ilçemizin ve ülkemizin eğitimine ve tanıtımına büyük katkı sağlamaktadır" diye konuştu.