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11 Haziran 2018 13:22

Biga’da Güleçköy Köyü Muhtarlığı bin kişiye iftar yemeği verdi

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Güleçköy Köyü Muhtarlığı tarafından bin kişinin katılımıyla iftar yemeği düzenlendi.

Biga’da Güleçköy Köyü Muhtarlığı bin kişiye iftar yemeği verdi

11 Haziran 2018 13:22


Köy meydanında düzenlenen iftar yemeğine AK Parti Biga İlçe Başkan Yardımcısı Muharrem Bulut, TSO Meclis Başkanı Melih Akyıl, Esnaf Odası Başkanı İbrahim Mutur ve yönetim kurulu üyeleri, Biga Galatasaraylılar Derneği Başkanı Hakan Kar, AK parti Biga Belediye Meclis üyesi Cahit Bakan, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.


Güleç Köyü Muhtarı Cüneyt Oflaz, “Geleneksel hale getirdiğimiz iftar yemeğimizi bu yılda gerçekleştirdik. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azad olan onbir ayın sultanı mübarek Ramazan’ı Şerifimiz ve Kadir Gecesinde köyümüz de geleneksel olarak düzenlemiş olduğumuz iftar yemeğinde bizleri yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize ve emeği geçenlere teşekkür ederiz. Kadir geceniz mübarek olsun tüm dualarınız kabul olsun. Birlik, beraberlik içerisinde nice Ramazanlar geçirmeyi temenni ederim” diye konuştu.




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