Biga'da ‘Hareketli Ol Diyabet Olma' etkinliği

ÇANAKKALE (İHA) – Çanakkale'nin Biga ilçesinde, AK Parti Biga Kadın Kolları tarafından 14 Kasım Diyabet Günü nedeniyle ‘Hareketli Ol Diyabet Olma' adı altında Pazar yerinde şeker ölçümü ile basın açıklaması yapıldı.

Diyabet Hastalığına farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinlik Kapalı Çarşı önünden başlayıp, Pazar yerinde gerçekleştirilen basın açıklamasıyla devam etti. Basın açıklamasını yapan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Nesrin Sirkeci, “Diyabet, zamanında ve iyi tedavi edilmediğinde tüm sistemlerde bozukluğa yol açabilmektedir. Özellikle hipertansiyon, obezite, aile öyküsünün varlığı Tip 2 diyabet gelişimi için 1. sırada hazırlayıcı etkenleri oluşturmaktadır. Uluslararası Diyabet Federasyonu IDF 2017 verilerine göre, dünyada 425 milyon diyabetli yetişkin vardır; bu demektir ki her 11 kişiden biri diyabet hastasıdır. 2 diyabetli yetişkinden 1'ine 0.46'sına ise teşhis konulmamıştır, yani kişi diyabetli olduğunu bilmemektedir. Diyabet açısından risk grupları belirlenip hastalığın ilerlemesi önlenmediğinde hasta sayısı artmakta, başta kalp krizi, böbrek yetmezliği, göz sorunları, ayak yaraları ampütasyonları gibi ciddi komplikasyonlar görülmektedir. Bu kadar ciddi komplikasyonları olan diyabetin önlenmesi ve halk sağlığının korunması için tüm dünyada diyabet farkındalığını arttırmak amacıyla 14 Kasım diyabet günü olarak kutlanır. Bu vesile ile diyabetin verdiği zararların neler olduğunun mikro ölçekte ailede hem de makro ölçekte toplumda farkındalık artırmak için AK Parti Biga Kadın Kolları olarak yaptığımız bu etkinliğin gerekli bilinci oluşturmasını diliyoruz” dedi