Biga’da ‘hatalı sürücüye kırmızı düdük’ uygulaması

Kurban Bayramında oluşabilecek trafik kazalarının önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığının talimatıyla 81 ilde bu bayram bende trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük projesi başlatıldı. Proje kapsamında Biga Kaymakamı Mustafa Can, Emniyet Müdürü Aladdin Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tarık Bişirgen ve trafik ekipleri Bursa Çanakkale üzerinde bulunan Güvemalan köyü yakınlarında denetim yaptı. Uygulama kapsamında içinde çocuklu ailelerin bulunduğu araçlar durduruldu. Proje hakkında bilgi verilip kırmızı düdük, tişört hediye edildi. Aileler projeden memnun olduklarını söyledi. Farkındalık olması adına başlatılan proje ile ilgili Kaymakam Can, “Çocuklarımızı bilinçlendiriyoruz. Bayram yoğunluğunda trafiğe çıkan sürücülerimize kazasız belasız hayırlı yolculuklar diliyoruz” diye konuştu.