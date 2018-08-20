Diğer
Kategoriler
20 Ağustos 2018 14:00

Biga’da ‘hatalı sürücüye kırmızı düdük’ uygulaması

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, ‘Bu bayram bende trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük’ projesi kapsamında araçlardaki çocuklara kırmızı düdük, tişört ve broşür dağıtıldı.

Biga’da ‘hatalı sürücüye kırmızı düdük’ uygulaması

20 Ağustos 2018 14:00


Kurban Bayramında oluşabilecek trafik kazalarının önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığının talimatıyla 81 ilde bu bayram bende trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük projesi başlatıldı. Proje kapsamında Biga Kaymakamı Mustafa Can, Emniyet Müdürü Aladdin Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tarık Bişirgen ve trafik ekipleri Bursa Çanakkale üzerinde bulunan Güvemalan köyü yakınlarında denetim yaptı. Uygulama kapsamında içinde çocuklu ailelerin bulunduğu araçlar durduruldu. Proje hakkında bilgi verilip kırmızı düdük, tişört hediye edildi. Aileler projeden memnun olduklarını söyledi. Farkındalık olması adına başlatılan proje ile ilgili Kaymakam Can, “Çocuklarımızı bilinçlendiriyoruz. Bayram yoğunluğunda trafiğe çıkan sürücülerimize kazasız belasız hayırlı yolculuklar diliyoruz” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç