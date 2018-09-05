Biga´da, hayat boyu öğrenme toplantısı yapıldı

Biga Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu (ASO) Müdürü Ali Hikmet Cevher, hayat boyu öğrenme faaliyet planı ve halk eğitim merkezinin yapacağı çalışmalar, 2018-2019 eğitim öğretim yılında açılacak olan kursların planlanması, işbirliği çerçevesinde kurumların halk eğitim merkezi çalışmalarına katkıları, örgün ve yaygın eğitimi destekleme ve yetiştirme kursları hakkında bilgi verdi.

Biga’nın yüzde 9 ’una hitap ettiklerini bildiren Cevher, "1 Eylül 2017 - 31 Ağustos 2018 öğretim yılı birinci döneminde okuma yazma kursu 52, genel 210, mesleki ve teknik 116 olmak üzere toplam 326 kurs açıldı. 3 bin 609 erkek, 5 bin 45 bayan olmak üzere kurslara toplam 8 bin 654 kursiyer katıldı" diye konuştu .

Toplantıya, Biga Kaymakamı Mustafa Can, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Şube Müdürü Ali Temizkalp, Okul müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar katıldı.