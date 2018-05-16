Bigada, hayırsever işadamı Nedim Aydın yemekhane yaptırdı

Yemekhane açılışına Kaymakam Mustafa Can, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Okul Müdürü Vahdettin Beslen, köy muhtarı Kadir Karademir, hayırsever işadamı Nedim Aydın ve ailesi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Mustafa Can , Biga’nın şanslı bir ilçe olduğunu söyledi. Kaymakam Can, "Eğitim öğretim denildiğinde ilçenin tüm halkı küçük büyük demeden elinde ne varsa okuluna, eğitim kurumuna, mahallesine, çevresine hayır olarak veriyor. Hayırsever işadamı Nedim Aydın, okulumuzun taşımalı gelen öğrencilerinin ihtiyacı için elzem olan yemekhane inşaatını başlattı ve bitirdi. Okulumuzun 280 öğrencisinden 45’i 15 köyden taşımalı olarak geliyor. Bu yemekhaneden öğrencimiz istifade edecek. Allah hayır yapmayı herkese nasip etmez, bu da Allah’ın sevdiği kullarına bahşettiği bir ikramdır. Hayırsever işadamı Nedim Aydın’ı kutluyorum" diye konuştu.

Hayırsever işadamı Nedim Aydın ise, "Senelerce koyun güttüm, çiftçilik yaptım. Koyun güttüğüm yerlerin hepsi arsa oldu. Allah bana nasip etti. Bende imkanlarımı kullandım. Arsaları sata sata Nedim Aydın Camisi yaptırdım. Kuran Kursu, İmam Evi, 7 köyde arıtmalı çeşme yaptırdım. Bugün de yemekhane açılışımızı yapıyoruz. Allah nasip ederse Müftü efendinin isteği olan Kuran kursu talebini de yerine getireceğim" dedi.

Törende Kaymakam Can, Aydın’a günün anısına plaket takdiminde bulundu. Erhan Yıldız yönetiminde Biga Kafkas Halk Dansları Topluluğu gösterilerinin ardından yemekhane törenle açıldı.