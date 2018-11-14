Biga'da Hoşgeldin Bebeğim Partisi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Belediyesi'nin 4'üncüsünü gerçekleştirdiği Hoşgeldin Bebeğim Partisi, annelerin yoğun ilgisine sahne oldu.

Biga Belediyesi Nikah Salonu önündeki fuaye alanında gerçekleşen Hoşgeldin Bebeğim Partisi'ne eşi Ruhan Işık ile birlikte katılan Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "Dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Hoşgeldin Bebeğim Partisi ile bu kentin en küçük bireylerine merhaba diyoruz. Günlük hayatın keşmekeşi içerisinden sıyrılıp miniklerimizle birlikte olmak bize de moral ve motivasyon oluyor. Ben çocukları ve gençleri son derece önemsiyorum. 2 kreş açtık. Çocuklarımız için çok sayıda etkinlik gerçekleştiriyoruz. Başka kreşler de açacağız. Çocuklarımızı geleceğe hazırlamak anlamında önemi işler gerçekleştiriyoruz. Benim de iki kızım var. Çocuk büyütmek çok zordur. Akşam çocuklarımızı kucağımıza almak, onlarla zaman geçirmek günün tüm yorgunluklarını unutturur. Bunu çok iyi biliyorum. Ben de çocuklarınızla sizlere sağlıklı ve mutlu ömürler diliyorum. Bol bol fotoğraf çektirin bugün. Çünkü büyüdüğünü anlamayacaksanız bile. Hepinize katıldığınız için teşekkür ederim" dedi.

Konuşmanın ardından pasta kesildi. Günün anısına çektirilen fotoğraflar ailelere anında teslim edildi. Bebeklerin en güzel anlarını biriktirebilmeleri için ise albüm hediye edildi. Biga Belediye Başkanı İsmail Işık ve eşi Ruhan Işık da annelerin isteğiyle bol bol fotoğraf çektirdiler.