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30 Mayıs 2018 12:17

Biga´da İÇDAŞ Fen Lisesi ve Anaokulu törenle açıldı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.

Biga´da İÇDAŞ Fen Lisesi ve Anaokulu törenle açıldı

30 Mayıs 2018 12:17

Ş tarafından İÇDAŞ Fen Lisesi ve Anaokulu törenle açıldı.


Biga’da İstiklal Mahallesi Şehir Parkı yanında düzenlenen törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Belediye Başkanı İsmail Işık, İÇDAŞ Genel Müdürü Bülend Engin, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Şahin ve vatandaşlar katıldı.


Törende konuşan İÇDAŞ Genel Müdürü Bülend Engin ilk etapta 40 bin metre kare ikinci ve üçüncü etapları ile 100 bin metrekare kapalı alanı aşacak olan mekatronik eğitim ağırlıklı Tacettin Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kampusunun 11 Haziranda temelinin atılacağını duyurdu. İÇDAŞ’ın dışarıdan teknik adam, eleman transfer etmediğini vurgulayan Engin, " İÇDAŞ kendi ihtiyacı olan bu elemanları kendi bünyesinde yetiştirir. Sertifikasını verir ve işini aşını paylaşır. İÇDAŞ özel okul, özel hastane yapmadı yapmayacak. Yaptığımız okulları daima devletimize, Milli Eğitim Bakanlığına devrettik" diye konuştu.


Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ise, "İÇDAŞ Fen Lisesi ve Anaokulunun bin 135 metre kare arsaya iki katlı bin 250 metre kare kapalı alana sahip 4 derslikli olarak İÇDAŞ Anaokulu kasım 2017’de eğitim öğretime başlamış olup 7 öğretmeni ve 137 öğrencisi bulunmaktadır. Okullar bölgesinde haziran 2017’de yapımına başlanılan 8 bin 590 metre kare kapalı alana sahip İÇDAŞ Fen Lisesinin 19 derslikli, fizik, kimya, biyoloji laboratuvarları bir beden eğitimi salonu ve bir çok amaçlı salonu bulunuyor. Atatürk Fen Lisesinin şu anda binasında 402 öğrencisi ve 45 öğretmeni bulunmaktadır" ifadelerini kullandı. B


iga Kaymakamı Mustafa Can İÇDAŞ Genel Müdürü Bülend Engin’e tablo hediye etti. Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Fahri Tüfekçioğlu dua yaptırdı. Ardından İÇDAŞ Fen Lisesi gezildi.




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