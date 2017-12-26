Biga’da indirimli alışveriş günleri Yusuf Güney konseri ile tamamlandı

21 Aralık tarihinde başlayan etkinlikler kapsamında Çan Caddesi trafiğe kapatılırken ilçenin çeşitli yerlerine sobalar kuruldu. Bigalılar, sokaklarda soba başında ısınarak kestane keyfi yaptılar. Ahşap evlerde çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlenirken, çok sayıda hikaye kitabı dağıtıldı. Sokak çalgıcıları soba başlarında gönülleri ısıttı. Ali Doğan Sokak’ta ise çocuk etkinliklerine katılan miniklerin çok eğlendiği gözlendi.

Ünlü oyuncu Yalçın Özden’in sunuculuğunu yaptığı defilede Şenay Akay ve Hasan Yalnızoğlu rüzgarı esti. 22 mankenin yer aldığı defilede Biga’daki 30’dan fazla mağazadan alınan ürünler sergilendi. Mankenlerin 20’si Çanakkale Halk Eğitim Merkezi’nden gelen yerli modellerden seçildi. Defile Şenay Akay gelinlikle sahneye çıkarak Bigalıları selamladı.

Defile sonrası sahneye çıkan Biga Belediye Başkanı İsmail Işık ve Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan tüm katılımcılara teşekkür etti. Başkan Işık, “Biga’da başta Ticaret ve Sanayi Odamız olmak üzere bütün sivil toplum kuruluşları ile birlikte gerçekleştirdiğimiz, bir Bigalılık ruhunu ortaya koyduğumuz, birlikte çalışma azmi ve isteğini gösterdiğimiz etkinliklerimize katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Türkiye’nin ünlü modeli arkadaşlarımız ve Çanakkaleli model arkadaşlarımız Biga’daki mağazalarda satılan ürünleri sergilediler. Onlara da çok teşekkür ediyorum” dedi.

Hafta sonu gerçekleştirilen konserlerde yerli gruplar ve müzisyenler sahne alırken, indirimli alışveriş günlerinin son konserinde ise Yusuf Güney sahneye çıktı. Konser için kısa sürede Çan Caddesi’ni dolduran binlerce müziksever, soğuğa rağmen Yusuf Güney’in şarkılarıyla ısındılar. Yusuf Güney’in sahne performansı hayranlarının büyük beğenisini kazandı. Yusuf Güney’e çiçeğini Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Mutur takdim etti. Başkan Mutur, konuşmasında, “Sevgili Bigalılar öncelikle iyi akşamlar, iyi eğlenceler diliyorum. Üçüncüsünü düzenlediğimi indirimli alışveriş günlerinin finaline geldik. Finalde Biga’ya yakışan bir Yusuf Güney, Yuısuf Güney’e yakışan bir konser oldu. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Etkinlikler süresinde Biga Gençlik Meclisi de aktif bir şekilde çalışarak sokağın nabzını tuttular. Bol bol röportaj yapan gençler, kısa zaman sonra çekimlerine sosyal medya sayfalarından paylaşacak.