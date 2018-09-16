Biga'da kadınlar oya ve yemek yarışmasında ter döktüler

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, kadınlar oya ve yemek yarışmalarında hünerlerini gösterdiler, dereceye girenler ödüller kazandılar.

Biga Belediyesi, Biga'nın Kurtuluşu'nun 96'ncı yıldönümü kutlamaları kapsamında renkli etkinlikler hazırladı. Bu etkinliklerden en renklilerini ise Biga Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin de destekleriyle hazırlanan oya ve yemek yarışmaları oluşturdu.

Bigalı kadınlar jüri karşısında ter dökerken, yarışma jürisi ise yemek ve oyaları seçerken zorlandı.

Biga Belediye Başkanı İsmail Işık ise yarışmalar öncesi yaptığı konuşmada, "Biga'mızın Kurtuluşu'nun 96'ncı yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. çok renkli ve önemli etkinlikler hazırladık. Bir yandan tenisten basketbola her branştan spor müsabakalarımız devam ederken, bir yandan da kadınlarımızın hünerlerini sergilediği ve kıyasıya yarıştığı oya ve yemek yarışmalarımız oluşturuyor. Ben yarışma başlamadan önce masaları ziyaret ettim. Çok güzel ve lezzetli görünen yemekler ve tatlılar var. Tüm yarışmacılarımıza başarılar diliyorum. Ellerine, emeklerine sağlık. Jürimiz biraz zorlanacak ancak en doğru sonuçları açıklayacaklarına eminim. Biga'mızın Kurtuluşu'nun 96'ncı yıldönümünü yeniden kutluyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yarışmalara Biga Kent Konseyi Başkanı Sedat Şahin, Biga Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ayfer Çalışkan, CHP Biga İlçe Başkanı Atilla Diren, CHP Çan İlçe Başkanı Ümran Aydın, belediye meclis üyeleri, CHP Biga Kadın Kolları İlçe Başkanı Melek Şahin ve çok sayıda Bigalı katıldı.

Yarışmalar sırasında misafirlere keşkek ikramı yapıldı.

Oya yarışmasında Halk Eğitim Merkezi'nden görevlendirilen Melek Gürlen Aslan (El Sanatları Teknolojisi), Fatma Ilgın (Tekstil Teknolojisi), Selma Koç (Teknoloji ve Tasarım), Yıldız Yılmaz (Nakış), Kevser İnal (Nakış) jüri görevini üstlendiler.

Ninemin Çeyiz Sandığı Oya Yarışması sonucu şöyle oluştu: 1. Güler Özcan (yarım altın), 2. Müjgan Yılmaz (çeyrek altın), 3. Ruşen Çalışkan (gram altın).

Yemek yarışmalarının jüri üyeliğini ise Ertuğrul Bilgücü (Biga MYO Öğretim Görevlisi), Figen Kılıç (Biga MYO Öğretim Görevlisi), Ayşe Gülin (Biga MYO Öğretim Görevlisi) Eser, Ayfer Baykal (BİKAD Başkanı), Emin Aktaş (Biga Lokantacılar ve Köfteciler Odası Başkanı) yaptılar.

Çemberimde Gül Oya Yemek Yarışması sonuçları şöyle oluştu: Yemek, 1. Fatma Çamsarı- Kayseri Mantısı (yarım altın), 2. Elif Altındiş - Zeytinyağlı Yaprak Sarma (çeyrek altın), 3. İrem Okur - Hünkarbeğendi (gram altın).

Hamurişi, 1. Beyhan Var - Erzurum helvası (yarım altın), 2. Zübeyde Kürkçü - Biga ev baklavası (çeyrek altın), 3. Sabriye Berk - Medovik pasta (gram altın).