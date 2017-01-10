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10 Ocak 2017 19:01

Biga’da kapalı pazar yerinin çatısı çöktü

Biga’da kapalı pazar yerinin çatısı çöktü

10 Ocak 2017 19:01

Çanakkale’nin Biga ilçesinde kapalı pazar yerinin çatısı kar nedeniyle çöktü.
Biga ilçesinde kar birikintilerine dayanamayan kapalı pazar yerinin çatısı çöktü. Pazar yeri, yoğun kar yağışı öncesi yaya ve araçlara kapatılmıştı. Pazar yerinin Vergi Dairesi ve Bigaspor tesislerinin bulunduğu tarafın çöktüğü, çöken alanda park halinde araçların olduğu belirtildi. Biga Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, İlçe Emniyet Müdürü Murat Sarı bölgeye gelerek inceleme yaptı.
Biga Belediyesi, kar yağışının başlamasıyla birlikte sürekli uyarılar yaparak kapalı pazar yerinin kullanılmamasını istemişti. İlçede çarşamba günleri kurulan semt pazarının da hal önündeki sokağa kurulması kararlaştırılmıştı. Biga Belediyesinin zamanında uyarıları nedeniyle pazar yerinde çok fazla kişi olmadığı, çökme esnasında civarda bulunan vatandaşların ise kaçtığı öğrenildi. Kapalı pazar yerinin yanından olan kafeterya da tedbir amaçlı boşaltıldı. İtfaiye çöken çatının altında arama yapıyor.



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