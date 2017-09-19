Biga’da karate turnuvası düzenlendi

18 Eylül Biga’nın kurtuluşunun 95’inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında şehir parkında karate şampiyonası düzenlendi. Şampiyonada dereceye giren sporcular Biga Belediye Başkanı İsmail Işık tarafından çeyrek altın, gram altın ve yarım altınla ödüllendirildi. Biga Karate Gençlik Spor Kulübü Antrenörü Süleyman Orhan ,"Şampiyonada dereceye giren sporcular küçük erkeklerde birinci Talha Doğan, ikinci Furkan Mert Can, üçüncü Salih Kutay Ödemiş. Büyük erkeklerde birinci Muhammet Emin Orhan, ikinci Çınar Çakıroğlu, üçüncü Esedullah Emre Çatır. Küçük bayanlarda birinci Melek Yağmur Kılıç, ikinci Cemre Eren üçüncü Saliha Akgün. Büyük bayanlarda birinci Rana Berfin Orhan, ikinci Secem Avcu üçüncü Tuana Aytan" olarak açıkladı.