Biga’da KHGB toplantısı

Kaymakam Mustafa Can, Biga Ticaret ve Sanayi Odasında yapılan toplantıda yaptığı konuşmada, 2017 yılı bütçe gelirlerinin 5 milyon 468 bin 304 lira giderlerinin ise 4 milyon 966 bin 578 lira olduğunu söyledi. Verimli bir yıl geçirdiklerini ifade eden Can, "Yatırımlarımız hızla devam ediyor. 2 milyon 471 bin liralık 3 kalem ihale edilen işimiz vardı onları tamamladık. Havdan ve Dikmen köy yolu ile Biga Devlet Hastanesi işleri ile ilgili işlerimizi tamamladık. Şu anda devam eden 16 faaliyetimiz var. 11 buçuk milyonluk iş yürütüyoruz. Tüm köylerimize kilit parke yapımı için önümüzdeki hafta ihalesi yapılacak" diye konuştu.

Daha sonra birlik encümeni üyeliklerinin seçimi yapıldı. Kapalı zarf usulü ile gerçekleştirilen seçimde üyeliklere İl Genel Meclis üyeleri Bülent Korkmaz ve Nihat Borazan ile muhtarlar Kadir Tül ve Ayşe Kurt seçildi.