Biga Anadolu İmam Hatip lisesi Tatbikat Caminde düzenlenen yarışmaya İl Milli Eğitim Şube Müdürü Bünyamin Oruç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, İlçe Müftüsü Fahri Tüfekçioğlu, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

İmam Hatip Davut Yasan’ın Kur’an Tilaveti ile başlayan yarışmada konuşan Okul Müdürü Mustafa Koroz, " Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün bu yıl ilimiz genelinde düzenlenen yarışmaya ev sahipliği yapıyoruz. Yarışmaya, 10 okuldan 29 öğrencimiz katılacak. Bu yarışmada herkes birincidir. Daha iyiyi teşvik amacı ile puanlama yapıyoruz. Bu yarışmada kaybetmek yoktur. Bu cesareti gösteren tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi.