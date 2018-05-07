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07 Mayıs 2018 15:58

Biga’da Kuran-ı Kerim’i güzel okuma yarışması yapıldı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü nezaretinde Orta Okullar ve Liseler Arası Kızlar arasında Kuran’ı Kerim güzel okuma yarışması yapıldı.

Biga’da Kuran-ı Kerim’i güzel okuma yarışması yapıldı

07 Mayıs 2018 15:58


İbrahim Ateş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde yapılan Kuran-ı Kerim güzel okuma yarışmasında jüri üyeliklerini F. Zehra Sönmez, Hayriye Özkan, Ferda Karakurt, Firdevs Uyman, Cemile Yücel yaptı. Kuran-ı Kerimi güzel okuma yarışmasına Biga İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Şube Müdürü Müjdat Yüksel, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Güzel Kuran-ı Kerimi Okuma yarışmasına Orta Okul Kızlarda 14 okul , Lise Kızlarda 6 okul katıldı.


Yapılan yarışmalar sonunda orta okullar arasında Hamdibey Orta Okulu öğrencisi İrem Nur Şener birinci, Yeniceköy Orta Okulu öğrencisi Damla Yağış ikinci, Balıklıçeşme Orta Okulu öğrencisi Nida Avcı ise üçüncü oldu.


Liselerde Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinden Fatma Nur Güler birinci, Atatürk Fen Lisesinden Gül Bahar Görmüş ikinci , Ayşe Doğan Mesleki Teknik Anadolu Lisesinden Zehra Kahveci üçüncü oldu.


Programda katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.




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