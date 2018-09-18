Biga'da kurs kayıtları başladı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Belediyesi Bilgi Evleri ve Atatürk Kültür Merkezi'nde kurs kayıtları başladı.

Başvurular 17-29 Eylül tarihleri arasında Alişdede Bilgi Evi, Ada Bilgi Evi, Şirintepe Bilgi Evi ve Cumhuriyet Bilgi Evi ile Atatürk Kültür Merkezi'ne yapılacak. Bilgi evleri ile Atatürk Kültür Merkezi'nde 40'a yakın branşta kurslar açılıyor. Kurslar, taleplere göre şekilleniyor.

Marmara Belediyeler Birliği tarafından atölye çalışmaları ve verimli kullanımı nedeniyle Atatürk Kültür Merkezi geçtiğimiz yıllarda Kültür ve Sanat alanında ödüllendirilmişti.

Biga Belediye Başkanı İsmail Işık da Biga Kültür ve Sanat Etkinlikleri açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Atatürk Kültür Merkezi dolu dolu yaşayan bir üretim merkezi haline dönüştü. İnşallah bu tür faaliyetleri daha üst düzeye taşıyacağız. Öncelikle burada dışarıdan gelen sanatçılarla etkinlikler yapmaya başlamıştık. Bu şekilde kültür ve sanata olan ilgiyi arttırmak istedik. Artık hem bu merkezde hem de bundan sonra açacağımız sanat merkezimizde Bigalı sanatçılarımızı ön plana çıkartan çalışmalarımız daha ağırlık kazanacaktır" ifadelerine yer vermiş ve bilgi evleri ile Atatürk Kültür Merkezi'nde devam eden atölye çalışmaları ile kursların geldiği noktayı özetlemişti.

Temel hedeflerinin Biga'da kültür ve sanat faaliyetlerini kalıcı hale getirmek, bunun için de yerelde kültür ve sanata ilgiyi arttırmak gerektiğini zaman zaman ifade eden Başkan Işık, "Kurslarımızda ve atölye çalışmalarımızda hem kadınlarımız için hem de çocuklarımız için önemli bir fırsat ortaya çıkıyor. Zamanı verimli geçirme, enerjilerini doğru yönlendirme konusunda kurslar ve atölye çalışmaları önemli bir işlevi yerine getiriyor. Ben tüm Bigalı hemşehrilerimi kurslarımıza ve atölye çalışmalarımıza katılmaya davet ediyorum" dedi.