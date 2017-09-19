yıldönümü nedeniyle düzenlenen spor müsabakaları sona erdi. 593 sporcunun 10 farklı branşta mücadele etti.

Farklı spor branşlarına yer verilen müsabakalara katılan sporculara Biga Belediye Başkanı İsmail Işık kupa, madalya ve hediyelerini verdi.

Müsabakaların sonunda konuşan Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "Bu yıl futbolun dışında branşların da önemli olduğunu ve çocuklarımızın bu branşlara da ilgi duymalarını sağlamak için 18 Eylül Biga’nın Kurtuluşu’nın 95’inci yıldönümünde 10 farklı branşta yarışmalar düzenledik. Güzel karşılaşmalar oldu. Bireysel ve takım halinde izlemesi keyifli maçlar izledik. Güreş müsabakaları başta olmak üzere tenis, basketbol, satranç, yüzme, karate gibi farklı branşların olması ve ilgi görmesi bizleri memnun etti. Bu müsabakalarda görev alan beden eğitimi öğretmenlerimize, kültür müdürümüze ve personeline ve katılan tüm sporcularımıza içtenlikle teşekkür ediyorum" dedi.