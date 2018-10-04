Biga'da kurumlar öğrencilerle buluşuyor

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki kurumlar tarafından üniversite öğrencilerinin hayatları boyunca ihtiyaç duyacakları konularda bilgi sahibi olmaları için Prof. Dr. Ramazan Aydın yerleşkesine stantlar kuruldu.

Biga Kaymakamı Mustafa Can yaptığı açıklamada, " Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi(ÇOMÜ) Biga İktisadi ve İdari Bilimler(BİİB) Fakültesine 2018-2019 eğitim öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerimizin üniversitemizde ve ilçemizde sürdürecekleri öğrencilik hayatları boyunca ihtiyaç duyacakları konularda bilgi sahibi olmaları için resmi kurumlarımız tarafından stantlar kuruldu. Biga Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Türkiye İş Kurumu(İŞKUR), Biga Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, GESTAŞ tarafından kurulan stantlarda öğrencilerin merak ettiği ve ihtiyaç duyduğu konularla ilgili iki gün boyunca bilgiler verilecek" diye konuştu.