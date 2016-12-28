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28 Aralık 2016 10:48

Biga’da liseler arası münazara yarışması

Biga’da liseler arası münazara yarışması

28 Aralık 2016 10:48

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, liseler arası münazara yarışması yapıldı.
Biga Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleşen yarışmada Şehit İbrahim Ateş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Biga Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencileri mücadele etti.
"Biga’nın kalkınmasında sanayi mi yoksa tarım mı önemlidir?" konusunun işlendiği münazarada jürinin yaptığı değerlenme sonucunda sanayinin önemini savunan Şehit İbrahim Ateş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri birinci oldu. Çekişmeli geçen yarışmanın sonucunda öğrencilere İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aslan tarafından katılım belgesi verildi.



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