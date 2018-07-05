Biga’da Milli Eğitim Şube Müdürlerine veda yemeği

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görev yapan ve Kocaeli merkez ilçesi Başiskele İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğüne atanan Müjdat Yüksel, İzmir Bayraklı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğüne atanan Muharrem Yılmaz için veda yemeği düzenlendi. Balıkkaya Tepe tesislerinde düzenlenen programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen’in yanı sıra Okul Müdürleri ve öğretmenler katıldı. Bilen, "İlçemizde yaklaşık dört yıldır görev yapan bir yıldan fazla beraber çalıştığımız, eğitime yapmış oldukları katkılardan dolayı iki değerli arkadaşımıza da şükranlarımı sunuyorum. Hiç bir yer hiç kimseye baki değil. Bizler, görev yaptığımız sürece gönül insanı olduğumuzu unutmamalıyız. Kırgınlık, kızgınlık, dargınlık olmuş olabilir. Eğer bir insan bir yerde görev yaparken o yeri kendine dert edinmişse elbette kırgınlık olur. Ama olduğu kadar derse suya sabuna dokunmazsa sadece zamanı doldurur. Bizler eğitimci olarak, yarınlara yön verenler olarak dertlenmemiz gerek. İki arkadaşımızın da güzel işlerin yapılmasına vesile olduklarına inanıyorum. Biga ekip olarak bölgede farkındalık oluşturan bir ekip. Okullarınızda yaptığınız çalışmaları gördüğüm sürede ilçemizin geleceğinin emin ellerde olduğunu görüyorum. İki şube müdürümüze de gittikleri yerlerde başarılar diliyorum" dedi. Bilen, tayini çıkan şube müdürlerine plaket ve hediyelerini takdim etti.