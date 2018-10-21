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Biga'da muhtarlar yemekte bir araya geldi

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, muhtarlar, Biga Kaymakamlığının organize ettiği yemekte bir araya geldi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, muhtarlar, Biga Kaymakamlığının organize ettiği yemekte bir araya geldi.


Bir otelde gerçekleştirilen yemeğe Kaymakam Mustafa Can, Muhtarlar Derneği Başkanı Ayhan Ferah, daire amirleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı. Kaymakam Can, "19 Ekim muhtarlar gününüzü tebrik ediyorum. Biga ilçemiz olarak sizlerle gurur duyuyoruz. Gerek köylerimizde gerek mahallelerimizde kurumlarımız olarak çok güzel bir birlikteliğimiz ve beraberliğimiz var. Bu kapsamda sizlere duyduğumuz güven bugüne kadar boşa çıkmadı, boşa çıkarmadınız. Sizlere teşekkür ediyoruz. Bu yıl 5. yılınız. İlkbaharda inşallah seçimler olacak. Tüm arkadaşlarımıza bugüne kadar yapmış oldukları güzel hizmetlerden dolayı gerek köylerinde gerek mahallelerinde hepsine şahsım ve kaymakamlığım adına şükranlarımı sunuyorum" dedi. Can, daha sonra 4 dönem süresince verdikleri özverili hizmetlerden dolayı muhtarlara plaketlerini takdim etti.

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