Biga’da ’Nasıl bir üniversite’ paneli

İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ’Nasıl bir Üniversite’ konulu panel düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezinde Moderatör Dr. Öğretim Üyesi Erdal Aydın’ın yönettiği panele Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sedat Çakır konuşmacı olarak katıldı. Panelin açılış konuşmasında Dr. Öğretim Üyesi Erdal Aydın, üniversitelerin öğrencilerin ufkunu açan, aydın yetiştiren, toplumun demokratik kültürünü geliştiren, bilim üreten yapılar olduğunu söyledi.

Aydın," Üniversiteler, bilginin üretilmesinden ve bilginin de paraya dönüştürülmesinden yani katma değer üretmesinden de sorumlu kuruluşlardır. Dolayısıyla üniversitelerimizin birer AR-GE merkezleri olduğu kadar üretim geliştirme merkezleri de olmaları gerekiyor. Üniversitelerimiz insan kaynağı yetiştirme durumundalar. Günümüzde etkisi altına alan inovasyon odaklı bir rekabet var. Bu rekabet üniversitelerimize de yansımış durumda. Günümüzde üçüncü kuşak üniversiteleri tartışıyoruz. Hatta dördüncü kuşak üniversiteleri gündemi meşgul etmeye başladı. Bu da üniversitelerimizin yapılarını yeniden sorgulamamıza, belki de onların vizyon tanımlarını yeniden revize etmemize neden olacak. Biga Üniversitesine talip isek, bunu ancak tüm paydaşlarımızın katkısı ile başarabiliriz "dedi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer ise, "Yeniden üniversiteye başlasam, her alana aynı derecede önem verdiğim bir üniversite değil de , belli alanları seçip orada gerçekten sadece Türkiye’de değil, dünyada da adını duyurmayı hedeflemiş bir üniversite olan araştırmaların olduğu bir üniversite hayal ediyorum" şeklinde konuştu.