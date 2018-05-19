Biga’da Nilüfer gölü şenliği

Nilüfer Gölü Şenliği Komite Başkanı Bosna Hersek Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ergün Erkap, “Nilüfer Gölü ve Nilüfer çiçeğinin korunması konusunda farkındalık oluşturmak, hem de hep birlikte piknik yapmak için toplandık. Nilüfer Gölü’nün korunması ile ilgili bir manifesto yayınladık. Bugünün ayrı bir önemi ise Biga Orman İşletme Müdürlüğü ile yaptığımız görüşme sonrası Nilüfer Gölü’nün kurumasını önlemek için su verdik" dedi.

Biga Belediye Başkanı İsmail Işık ise önümüzdeki yıllarda Nilüfer Gölü çevresinin düzenlenmesi konusunda ciddi bir çalışma planladıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Nilüfer Gölü Şenliği Komite Başkanı Ergün Erkap, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık’a Nilüfer Gölü Şenliği’ne ve gölün su ile desteklenmesine yaptığı katkılardan dolayı plaket takdim etti. Şenlik Beksa Halk Oyunları ekibinin gösterisi ve Kadir Baran’ın DK Sanat Müzik performansı ile devam etti. Ayrıca Biga Gençlik Meclisi’nin organize ettiği halat çekme, yumurta taşıma yarışmaları da ilgi gördü. Şenlikte köfte ve Boşnak börekleri ikramı yapılırken, kimi gruplar ise piknik yaptı. Nilüfer Gölü Şenliği organizasyon komitesi ise bir manifesto yayınlayarak gölün korunması gerektiği mesajını verdi.