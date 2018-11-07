Biga'da öğrenciler fidan dikti

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen "Fidanlar Fidanlarla Büyüyor" programı kapsamında öğrenciler fidan dikti.

Abdiağa Köyü- Işıkeli yolu üzerinde ağaçlandırma alanında düzenlenen törene Kaymakam Mustafa Can, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Celal Avcı, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Kıvanç Işık, Orman İşletme Müdürü İhsan Tunç, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Vasfi Karaca, AK Parti İlçe Teşkilatı, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerin katılımı ile fidan diktiklerini belirten Orman İşletme Müdürü İhsan Tunç, " Bu alanda 2 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz. İçerisinde bulunduğumuz sahada İbrahim Ateş İmam Hatip Ortaokulu öğrencisiyken hayatını kaybeden Zeynep Mutlu adının da burada yaşaması için fidan dikiyoruz" dedi.

Toplumda çevre duyarlılığını artırmak amacıyla fidan dikildiğini ifade eden Kaymakam Mustafa Can, "Projede çocukların yer alması bizleri ayrıca heyecanlandırıyor. Çünkü ağaç sevgisinin çocuklarımıza aşılanması, orman bilinci ve çevreye duyarlılık adına ormanlarımızın korunması için gençlerimizin kendilerine de ait birer fidanları olacak. İnşallah ebediyen bu fidanlarımız yaşayacak. Bu bilinçle de çocuklarımızın büyümesini arzu ediyoruz. Bu çalışmamızın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Dr. Muhammet Akaya tarafından öğrencilere dikecekleri fidanlar ve dikim hakkında bilgi verdi.