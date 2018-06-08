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08 Haziran 2018 14:27

Biga’da öğrenciler karne aldı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, 14 bin 316 öğrenci tatile girdi.

Biga’da öğrenciler karne aldı

08 Haziran 2018 14:27


Toki Hasan Tahsin Günay İlkokulunda karne dağıtım töreni gerçekleşti. Törene, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Şahin, Okul Müdürü Mehmet Topal, öğretmenler ve veliler katıldı. Okul Müdürü Mehmet Topal, "Her insanın birer değer olduğu bilincinde yeteneklerini ortaya çıkarıp geliştirmeye gayret ettik. Çünkü bireylerin gizli kalan yetenekleri toplum için ziyan ve israftır. Esas olan bireyin kabiliyetine yön verip üretkenliğini arttırmaktır. Bu inançla eğer hayatınıza bir pencere açıp temelinize bir kaç damla su, ufkunuza bir tutam ışık olduysak ne mutlu bize" dedi.


İlçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Protokol tarafından öğrencilere karneleri dağıtıldı.




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